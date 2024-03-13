البطاطس بـ4 جنيهات والبصل بـ9.. أسعار الخضروات في سوق 6 أكتوبر

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، عن استمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء في الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون زيادات.

أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه

وأكد المصدر لـ«الوطن» أنّ المحافظة توفر أماكن لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية لوضع نسب خصم في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة، موضحا أنّه جرى تخصيص رقمي 01008047086-01147821653 لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية بسوق 6 أكتوبر للتعامل الفوري حيالها.

أسعار الخضراوت بسوق الجملة

وجاءت أسعارالخضراوت بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر اليوم، كما يلي.

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 حتى 7.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 حتى 9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 9 حتى 20 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4.58 حتى 12 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 20 حتى 24 جنيها.

- تراوح سعر الباذنجان بين 5 حتى 7 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان بين 5 حتى 7 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 5 حتى 8 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 11 حتى 15 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 11 حتى 15 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 حتى 12 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 18 حتى 24 جنيها

- تراوح سعر الملوخية بين 9 حتى 10 جنيهات.

- تراوح سعر الخيار الصوب بين 5 حتى 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 حتى 8 جنيهات.

- تراوح سعر القلقاس بين 15 حتى 18 جنيها.

- تراوح سعر البسلة بين 15 حتى 22 جنيها.

- تراوح سعر السبانخ بين 6 حتى 9 جنيهات.

- تراوح سعر البنجر بين 2 حتى 4 جنيهات

- تراوح سعر الثوم بين 14 حتى 18 جنيها.

- تراوح سعر البطاطا بين 4 حتى 8 جنيهات.