تعرض القناة الأولى المصرية، مسلسل مسار إجباري، في أكثر من موعد، ويأتي موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري القناة الأولى المصرية.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية، يوميا الساعة 12 بعد منتصف الليل، وإعادة العرض في اليوم التالي الساعة 11 صباحا.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري على 3 قنوات فضائية

- الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري 10:30 مساء على قناة ON.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش، وبسمة وصابرين، تدور أحداثه حول «نعمات» بسمة، وإحسان «صابرين»، وزوجهما محمود البزاوي «البرنس»، الذي ظل 20 عاما بينهما يعيش باسم وشخصية مختلفة مع كل منهما.