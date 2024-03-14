موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 14-3-2024 بين الأمور التي كشفت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبر موقعها الإلكتروني، حتى يتثنى للمواطنين في المملكة معرفة موعد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة بالتحديد من أجل إقامة الفروض في مواعدها

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

ويختلف موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 14-3-2024 حسب كل مدينة داخل المملكة الأردنية، لكن تصبح مواقيت الصلوات في عمان والتي تضم موعد الإفطار على أذان المغرب، كما يلي.

- أذان الفجر في الساعة 5:26 صباحا

- الشروق 6:41 صباحا

- أذان الظهر في الساعة 12:46 مساء

- أذان العصر 4:10 مساء

- أذان المغرب في الساعة 6:50 مساء

- أذان العشاء في الساعة 8:06 مساء ثم يليه صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 14-3-2024

وحول موعد الإفطار اليوم في الأردن الخميس 14-3-2024 فهو يرتبط بصلاة المغرب حيث رفع الأذان في مدينة عمان في الساعة 6:50 مساء، معلنًا موعد إفطار المسلمين في المملكة الأردنية، أما مختلف المدن التي تشهد على موعد الإفطار داخل الأردن فيكون بأربد في تمام الساعة 6:50 مساء وفي الكرك 6:50 مساء وفي الطفيلة 6:50 مساء، وفي العقبة 6:50 مساء.

ولن يكون موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 14-3-2024 ثابتا طوال شهر رمضان المبارك حيث سيزيد يوميًا من دقيقة إلى دقيقتين حتى يصل إلى الساعة 7:09 في نهاية شهر رمضان، الذي بدأ يوم الثلاثاء 12-3-2024 داخل المملكة، على أن ينتهي في 9 أبريل 2024 ليكون أول أيام عيد الفطر 10 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية المعلن عنها بالأردن.