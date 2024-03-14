موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 على قناة CBC اليوم
كتب:
آية الله الجافي
12:58 م | الخميس 14 مارس 2024
مسلسل صيد العقارب
نهاية مثيرة شهدتها الحلقة الـ3 من مسلسل صيد العقارب، إذ وُجد علي درغام «محمود عبد المُغني» شقيق عايدة «غادة عبد الرازق» مقتولًا دون معرفة من هو القاتل، كما تضمنت الحلقة اكتشاف مصطفى الذي يلعب دور ابن سيمون، خيانة أمه لأبيه «رياض الخولي» مع على درغام، وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي من متابعي المسلسل مع مشهد القتل، محاولين تخمين القاتل، ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 على قناة CBC اليوم.
موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 على قناة CBC اليوم
يمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب مشاهدة الحلقة 4 على قناة CBC اليوم الخميس الساعة 7.30 مساءً، والإعادة غدا الخميس 2:45 صباحًا، و1:45 مساءً، بحسب الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
5 طرق لكسب قلبك زوجتك
جانب آخر شهدته أحداث المسلسل منذ بداية الحلقة الأولى، وهو علاقة الحب القوية والعميقة التي جمعت بين الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» وزوجها في المسلسل الفنان محمد علاء «ياسين» رغم معاناتهما من عدم الإنجاب، وظهر ذلك عندما قدم ياسين إلى زوجته عايدة بوكيه ورد وخاتم ذهبي خلال أحداث الحلقة 3، وقضيا معا سهرة رومانسية، ليتنال علاقتهما إعجاب الجمهور، ويبدأن بالبحث عن الأسباب الناحجة وراء علاقة زوجية قوية.
الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي العلاقات النفسية والأسرية، أجابت عن هذا السؤال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مقدمة 5 طرق يُمكن للزوج اتباعها لكسب قلب زوجته مثل ياسين:
- ملاحقة الزوجة بعبارات الغزل؛ إذ يستطيع الرجل آسر قلب زوجته بترديد الكلمات الرومانسية الحنونة على مسامعها من حين لآخر، كما ينبغي أن يبدي لها اهتمامه بأدق تفاصيلها.
- شاركها تفاصيلك وأسرارك: تحب المرأة شعور ثقة زوجها بها من خلال مشاركتها أدق أمور حياته وأسراره، ما يقوي العلاقة بينهما.
- احفظ لها كرامتها: تحب المرأة الرجل الذي يحفظ لها كرامتها ويدافع عنها أمام الجميع، إذ يزيد ذلك مشاعر الحب و الثقة بينهما.
- الاهتمام: اهتمام الزوج بمشاعر واهتمامات زوجته له مفعول السحر على استقرار الحياة الزوجية، وعيشهم حياة سعيدة.
- المفاجآت السعيدة: تلعب المفاجآت السعيدة دور كبير في كسر الروتين و تعميق مشاعر الحب بين الزوجين، لذا يجب على الرجل أن يفاجأ زوجته بالهدايا والتنزه في أماكن مختلفة من حين لآخر.