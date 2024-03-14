نهاية مثيرة شهدتها الحلقة الـ3 من مسلسل صيد العقارب، إذ وُجد علي درغام «محمود عبد المُغني» شقيق عايدة «غادة عبد الرازق» مقتولًا دون معرفة من هو القاتل، كما تضمنت الحلقة اكتشاف مصطفى الذي يلعب دور ابن سيمون، خيانة أمه لأبيه «رياض الخولي» مع على درغام، وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي من متابعي المسلسل مع مشهد القتل، محاولين تخمين القاتل، ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 على قناة CBC اليوم

يمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب مشاهدة الحلقة 4 على قناة CBC اليوم الخميس الساعة 7.30 مساءً، والإعادة غدا الخميس 2:45 صباحًا، و1:45 مساءً، بحسب الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

5 طرق لكسب قلبك زوجتك

جانب آخر شهدته أحداث المسلسل منذ بداية الحلقة الأولى، وهو علاقة الحب القوية والعميقة التي جمعت بين الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» وزوجها في المسلسل الفنان محمد علاء «ياسين» رغم معاناتهما من عدم الإنجاب، وظهر ذلك عندما قدم ياسين إلى زوجته عايدة بوكيه ورد وخاتم ذهبي خلال أحداث الحلقة 3، وقضيا معا سهرة رومانسية، ليتنال علاقتهما إعجاب الجمهور، ويبدأن بالبحث عن الأسباب الناحجة وراء علاقة زوجية قوية.

الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي العلاقات النفسية والأسرية، أجابت عن هذا السؤال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مقدمة 5 طرق يُمكن للزوج اتباعها لكسب قلب زوجته مثل ياسين: