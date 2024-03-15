مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش وعصام عمر

يعرض مساء اليوم مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش وعصام طه، وبسمة وصابرين، ومحمود البزاوي، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان، على 4 فضائيات يوميا، ولأكثر من 10 مرات ما بين عرض أول أو إعادة أولى وثانية على تلك الفضائيات الأربعة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش وعصام عمر

وحرصت كل من قنوات الحياة والأولى المصرية وCBC وON E ، على عرض مسلسل مسار إجباري، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم الشباب على رأسهم عصام عمر وأحمد داش، وتدور احداثة حول المفاجأت الكثيرة التى يتعرض لها الشقيقين على وحسن بعد وفاة ولداهم البرنس «محمود البزاوي»، الذي ائتمنهم على سر خطير قبل وفاته الغامضة.

موعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري

وعن موعيد عرض مسلسل مسار أجباري يوميا فقد جاءت كالتالي:-

- على قناة القناة الأولى المصرية: الساعة 12 بعد منتصف الليل، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي على نفس القناة الساعة 11 صباحًا.

- على قناة CBC: الساعة 6:05 مساءً.

- على قناة ON E: الساعة 10:30 مساءً.

- على قناة الحياة: الساعة 11:15 مساءً.