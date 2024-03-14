موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 14-3-2024

تحتفل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة برابع أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ويبحث الكثيرون خاصة المصريون العاملون في الإمارات عن موعد اذان المغرب في الامارات اليوم الخميس 14-3-2024 لمعرفة موعد تناول الإفطار.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

ونقدم لكم موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 13-3-2024 في كل إمارة من الإمارات السبعة بدولة الإمارات والبداية من العاصمة أبوظبي، إذ سيؤذن العصر 03:57 مساء، وسيؤذن المغرب الساعة 06:34 مساء، بينما تؤذن العشاء الساعة 07:47 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في دبي الخميس 14-3-2024

أما في إمارة دبي يؤذن العصر اليوم الساعة 03:54 مساء، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:31 مساء، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 07:44 مساء، وتليه صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الشارقة اليوم الخميس 14-3-2024

وفي إمارة الشارقة يؤذن العصر 3:53 مساء، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 6:30 مساء، ويؤذن العشاء الساعة 5:11 مساء، ويليه صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في عجمان اليوم الخميس 14-3-2024

وفي إمارة عجمان يؤذن العصر الساعة 03:57 ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:34 مساء، بينما يؤذن العشاء الساعة 07:47 مساء ويليه صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في أم القيوين اليوم الخميس 14-3-2024

وفي إمارة أم القيوين يؤذن العصر الساعة 03:52 مساء، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:29 مساء، ويؤذن العشاء 07:43 مساء، ويليه صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في رأس الخيمة

وفي إمارة رأس الخيمة يؤذن العصر الساعة 03:51 مساء، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:27 مساء، ويؤذن العشاء 07:41 مساء، ويليه صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الفجيرة الخميس 14-3-2024

أما في إمارة الفجيرة فيؤذن العصر الساعة 03:49 مساء، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:26 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء 07:40 مساء، ويليه صلاة التراويح.