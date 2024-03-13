مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024
كتب:
أحمد إبراهيم
12:00 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات
كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، في ظل أجواء روحانية يعيشها الأهالي، مع حلول ثالث أيام شهر رمضان 1445هجريًا، 2024 ميلاديًا.
موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024
ويستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، الموافق الثالث من شهر الفرقان.
مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024
وفقاً لإمساكية شهر رمضان في الإمارات للعام الحالي 1445 هجريًا، جاءت مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024 كالآتي:
يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:17 صباحًا.
يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 6:30 صباحًا.
ينادى لأذان الظهر في الساعة 12:34 ظهرًا.
يأتي موعد أذان العصر في الساعة 3:57 مساءً.
يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:33 مساءً.
يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47 مساءً.
عدد ساعات الصوم في الإمارات
تبدأ مواعيد الصلاة اليوم في الإمارات الساعة 5:17 صباحًا، حيث ينادى لصلاة الفجر، وتنتهي الساعة 7:47 مساءً، حينما يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 13 ساعة و16 دقيقة.