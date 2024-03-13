كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، في ظل أجواء روحانية يعيشها الأهالي، مع حلول ثالث أيام شهر رمضان 1445هجريًا، 2024 ميلاديًا.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، الموافق الثالث من شهر الفرقان.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024

وفقاً لإمساكية شهر رمضان في الإمارات للعام الحالي 1445 هجريًا، جاءت مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024 كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

ينادى لأذان الظهر في الساعة 12:34 ظهرًا.

يأتي موعد أذان العصر في الساعة 3:57 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:33 مساءً.

يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47 مساءً.

عدد ساعات الصوم في الإمارات

تبدأ مواعيد الصلاة اليوم في الإمارات الساعة 5:17 صباحًا، حيث ينادى لصلاة الفجر، وتنتهي الساعة 7:47 مساءً، حينما يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 13 ساعة و16 دقيقة.