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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

أحمد إبراهيم
12:00 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، في ظل أجواء روحانية يعيشها الأهالي، مع حلول ثالث أيام شهر رمضان 1445هجريًا، 2024 ميلاديًا. 

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، الموافق الثالث من شهر الفرقان.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024

وفقاً لإمساكية شهر رمضان في الإمارات للعام الحالي 1445 هجريًا، جاءت مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024 كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

ينادى لأذان الظهر في الساعة 12:34 ظهرًا.

يأتي موعد أذان العصر في الساعة 3:57 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:33 مساءً.

يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47 مساءً.  

عدد ساعات الصوم في الإمارات

تبدأ مواعيد الصلاة اليوم في الإمارات الساعة 5:17 صباحًا، حيث ينادى لصلاة الفجر، وتنتهي الساعة 7:47 مساءً، حينما يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 13 ساعة و16 دقيقة.

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