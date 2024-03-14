تحرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، على بث مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 14-3- 2024، حتى يتثنى لمواطنيها والمقيمين داخلها من الاستعداد للإفطار والسحور خلال رابع أيام شهر رمضان 1445هجريًا، 2024 ميلاديًا.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الخميس 14-3- 2024

وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة في الإمارات وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 14-3- 2024، بحسب إمساكية شهر رمضان في الإمارات للعام الهجري الحالي 1445 هجريًا، جاءت كالآتي:

- يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر في الساعة 12:31 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في الساعة 3:56 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:30 مساءً.

- يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الخميس 14-3- 2024

أما فيما يتعلق بمواعيد صلاة الفجر في الإمارات اليوم الخميس 14-3- 2024 خلال شهر رمضان المعظم تكون مختلفة بالعديد من المدن، وهي كالآتي:

- تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في دبي الساعة 5:11 صباحًا، حيث ينادى لصلاة الفجر، وتنتهي الساعة 7:57 مساءً، حينما يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى ما يزيد على 13 ساعة.

- في عجمان الساعة 5:10 صباحًا ينادى لصلاة الفجر، و7:56 مساءً يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم ما يزيد على 13 ساعة.

- تبدأ مواعيد الصلاة اليوم في أبو ظبي الساعة 5:15 صباحًا، حيث ينادى لصلاة الفجر، وتنتهي الساعة 8:01 مساءً حينما يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى ما يزيد على 13 ساعة.

- ينادى لصلاة الفجر في الشارقة 5:10 صباحًا، والساعة 7:57 مساءً يؤذن لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى ما يزيد على 13 ساعة.