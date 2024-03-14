روحانيات رمضانية للإنشاد في معهد الموسيقى العربية الأحد المقبل

تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بشهر رمضان المعظم، حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلا في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج روحانيات الأوبرا

و‏يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الروحانية التي وضعها كبار المؤلفين منها «كل الناس بيقولوا يارب، رمضان جانا، برضاك يا خالقي، قل ادعوا الله، هلت ليالي، في حب الله، يا ختام الأنبياء، إلهى ما أعظمك، بشراك يا صايم، ألفين صلاة ع النبي، عليك سلام الله، لا إله إلا الله، على باب سيدنا النبي، قد تمم الله مقاصدنا، القلب يعشق، أسماء الله الحسنى»، أداء فارس عبد العال، هبة عادل، تامر نجاح، سماح عباس، وائل سراج، أحمد حسن، طه حسين، ولاء رميح.

يذكر أنّ فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التي تحتفل بها دار الأوبرا في مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.