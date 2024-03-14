«سعد الصغير بيغير مني ولم أقصر مع والدي».. 5 تصريحات للفنانة بوسي أثارت الجدل

أثارت الفنانة بوسي المطربة الشعبية جدلال بسبب تصريحاتها الأيام الماضية خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها، ونرصد في السطور التالية أبرز تصريحات الفنانة بوسي سواء عن طليقها هشام ربيع أو سعد الصغير أو عاملة المنزل لديها أو والدتها.

5 تصريحات للفنانة بوسي

وجهت بوسي رسالة إلى طليقها هشام ربيع كما عبرت عن حبها له قائلة نصًا: «يا هشام أنت عارف ومتأكد إني مشفتش حد وقف جنبي زيك ولا حد جدع زيك ولا في رجولتك ولا هشوف، وأنت تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا، أنا مشفتش حد في نضافة هشام، في مهنتنا بنشوف ناس كتير أوي، لكن أنا عمري ما شفت حد في طيبة قلبه، مشفتش في رجولتك ولا هشوف، ولسه بحبه، وهو عارف».

وكشفت الفنانة بوسي أنّها طردت السيدة التي كانت تعمل لديها رغم أنها كان قريبة جدًا منها وظلت معها لمدة 10 سنوات، إذ أنها كانت تحاول إبعاد الجميع، كما أنها وضعت لها مادة منومة في الحساء: «وده اللي خلاني أمشيها، وطليقي هشام قالي إنها كانت بتحضنه لأنّه كان فاكرها أختي».

بوسي: سعد الصغير بيغير مني

وصفت الفنانة بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بأنّه «يغير» منها، خاصة أنه ظهر مع والدها رغم أنه يعلم أن هناك خلافات بينهما، وأنه طلبت منه عدم التدخل بينهما إلا أنه تعمد ذلك للتريند، ووجهت له رسالة قائلة: «ماذا تريد مني واللي أنت بتعمله ده في مصلحة مين، ولا أنت شايف إنك مبقتش زي زمان وبتعمل شو، أنا عاملة العيش والملح، ومعرفش ليه مركز في حياتي أكتر مني».

وذكرت بوسي أنّها عملت منذ أن كان عمرها 15 عامًا بسبب الظروف الصعبة بعد أنّ كانت حالتهم المادية مستقرة، إذ أنه بعد وفاة جدتها لوالدتها لم تعد الحياة كما هي، مشيرة إلى أنَّ والدتها كانت تنفق من معاش والديها، خاصة أنَّ والد الفنانة انفصل عن والدتها وهي حامل فيها على حد وصفها.

وأكدت الفنانة بوسي أنّها لم تقصر مع والدها الراحل وقدمت له الكثير، وأن أشقائها يعلمون ذلك جيدًا ويشهدون على ذلك، ولكنها وصفت والدها بأنّه «طماع» إذ أنها كانت تمنحه دائمًا الأموال وطلبت منه عدم التحدث عنها في تصريحات عن علاقتهما منعًا للفضائح إلا أنَّه لم يكن يستجب لها.