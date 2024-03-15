موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON

ينتظر أفراد الأسرة المصرية كل ليلة موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل «كامل العدد +1»، لأنه من الأعمال الاجتماعية العائلية الشيقة والكوميدية الخفيفة التي تناسب فئة الـ15 حلقة.

يُعرض هذا المسلسل في النصف الأول من موسم دراما شهر رمضان، ويتناول الأحداث اليومية التي تمر بها أسرة حسن وليلى، والتي تزيد بحلول ضيف جديد بعد أن وضعت ليلي طفلاً من حسن.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1

وكشفت شبكة قنوات ON، عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1 ، وهومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد، ويشارك فيه أيضًا كلاً من آية سماحة وميمي جمال. وتعرض الحلقة في الأوقات التالية:

- على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً بعد آذان المغرب.

- الإعادة على قناة ON drama تكون الساعة 1:30 صباحًا.

- العرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءً.

- الإعادة الأولى لأحداث مسلسل "كامل العدد +1" على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

- يُعرض يوميًا على منصة Watch it الرقمية.