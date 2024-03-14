شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد أحداثا شيقة، حيث تحاول الدكتورة ملك التي تعمل مع الدكتور أحمد الذي يمثل دوره الفنان شريف سلامة في العيادة التقرب منه بشتى الطرق، ففي الحلقة الماضية حرصت على أن تذهب له إلى المستشفى وتجلب له قهوة حتى تستطيع الذهاب معه إلى العيادة، إذ أن سيارته تحتاج إلى التصليح.

مسلسل كامل العدد الحلقة 4.. ماذا يفعل شريف سلامة مع الدكتورة ملك؟

وأثناء ما كانت الدكتورة ملك تصطحب الدكتور أحمد للعيادة بسيارتها، حاولت التقرب منه ولمس يده، كما حرصت على أن تجعله يسمع أغنيات رومانسية، ولكنه لم يلتفت إلى تلك الأفعال على الإطلاق، فهل نشهد تطورات في مسلسل كامل العدد الحلقة 4 أم لا؟.

إسعاد يونس ترى نوايا الدكتورة ملك في التقرب من ابنها أحمد

وعندما توجهت الفنانة إسعاد يونس ووالدة أحمد إلى عيادته حتى يحقن لها فيلر باعتباره دكتور تجميل، رأت مشاعر الحب في عيون ملك للدكتور أحمد، ما جعلها تتخوف من وقوع ابنها في فخّ الخيانة الزوجية، وجعلها تسألها عن تفاصيل حياتها الشخصية لتعرف ما إذا كانت متزوجة أو مخطوبة أم لا؟.

هل يقع أحمد في فخ الخيانة؟

وعندما تزوج الدكتور أحمد ليلى تزوجها عن قصة حب شديدة، ورغم من محاولات الدكتورة ملك في التقرب منه، إلا أنّه لم يلتفت إلى أفعالها بسبب حبه لـ ليلى زوجته، ما يجعل أمر خيانته لليلى شيء صعب حدوثه.