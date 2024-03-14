أحداث شيقة شهدتها الحلقات الأولى من مسلسل كامل العدد +1 الذي يُذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ بدء الجزء الثاني من المسلسل بمشهد يشير إلى أنّ دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى أنجبت طفلا من أحمد الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل كامل العدد +1 في رمضان 2024

ودارت أحداث متتالية خلال الحلقات الـ3 الماضية حول محاولات أحمد وليلى لتقوية الترابط الأسري بين أبنائهما، ومحاولة التنسيق بين مسؤولياتها المنزلية وطفلها الرضيع وزوجها الذي بدأ يشعر بالممل نتيجة تراكم المسؤوليات عليه، وهو ما نشهد تطوراته في أحداث الحلقة 4 مسلسل كامل العدد +1.

وعن موعد عرض الحلقة 4 مسلسل كامل العدد +1، فيُذاع على 2 من قنوات الشركة المتحدة، ليكون موعد العرض الأول للحلقة على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 صباحا، بينما تُعرض الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة ON.