«البترول»: لدينا العديد من الأعمال مع شركائنا في الخليج وإفريقيا

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن رؤية التطوير والتحديث التي أطلقتها وزارة البترول عام 2016، حققت نجاحا كبيرا من خلال تنفيذ مشروعات متميزة في كل مجالات صناعة البترول والغاز وزيادة حجم أعمال ورأسمال شركات القطاع وزيادة حجم الشراكات الموثوقة، لافتا إلى أن ما قدمته شركة إنبي من نتائج أعمال عن عام 2023، وما لديها من حجم أعمال والبالغ حوالي 5 مليارات دولار يؤكد استفادتها مما تملكه من خبرات، وإمكانيات متخصصة في تحقيق ذلك.

وأكد الملا خلال اعتماد نتائج أعمال شركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى عن عام 2023، أن الدولة المصرية وما تؤصل له من علاقات متميزة مع الأشقاء بالخليج العربي ودول القارة الأفريقية، ساهمت في زيادة حجم أعمال إنبي خارج مصر.

وشدد على أن ذلك يستتبعه مسئولية العمل المستمر على تطوير وإطلاق ما لدينا من قدرات وهو ما نعمل عليه، وأعرب الوزير عن فخره بما تقدمه إنبي من نجاحات داخل وخارج مصر ونجاحها كشركة هندسية متخصصة في زيادة أنشطتها في مجالات التعدين والتحول الطاقي والاستدامة وزيادة كفاءتها في مجال التدريب فى ظل دمج شركة مهارات الزيت والغاز معها، مشيدا بأداء العاملين وجهودهم.

نقل خبرات المشروعات الكبيرة

وأشار إلى أهمية دورها في نقل خبرات المشروعات الكبيرة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتخريج كوادر فنية وهندسية متميزة جديدة لإحلالها محل الكوادر التي أوجدت فرص عمل خارجية مستفيدة بمشاركتها في المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة وقطاع البترول.

تنفيذ عدة مشروعات وطنية عملاقة

وعلى الصعيد الخارجي تمكنت إنبى بنجاح من الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات كبرى لشركة أرامكو السعودية، كما نجحت في التعاقد على تصميم وتنفيذ عدة مشروعات في عدد من الدول العربية شملت تصميم وتنفيذ مشروع لشركة أرامكو السعودية ومشروعين لصالح شركة فجر الأردنية، ومشروعا لشركة أدنوك الاماراتية، والعمل فى هذه المشروعات وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية وطبقاً لبرامج زمنية مخططة وبأعلى معدلات الكفاءة والأداء ومعايير الجودة والسلامة.

وانطلاقا من الاهتمام بتوسيع مجالات عمل الشركة وتنمية ثرواتها البشرية، تم دمج شركة مهارات الزيت والغاز، ما عزز وأضاف نشاطا مهما ودورا قوميا جديدا في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية داخل وخارج مصر، كما لفت إلى مواكبتها لمشروعات التحول الطاقى والتحول الرقمى وحلول الطاقة المستدامة وما تقدمه من الأنشطة والخدمات فى هذا التوجه الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً فى رؤيتها العملية.