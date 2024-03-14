موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى اليوم الحلقة 4.. «لو فاتك أول عرض»

الكثير من الأشخاص لا يستطيع اللحاق بالعرض الأول من المسلسلات المفضلة لديهم، لذا يظل موعد إعادة المسلسلات هو الحل الأفضل، ويعد موعد إعادة مسلسل صدفة، واحد من الأمور التي تهم متابعي العمل والفنانة ريهام حجاج، التي تقدم مسلسل اجتماعي مشوق.

موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى اليوم الحلقة 4

ونرصد في السطور التالية موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى اليوم الحلقة 4، وعدة قنوات مختلفة

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 4

يكون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 4 شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 4 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وموعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 4 على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 صباحًا، من اليوم التالي.

جدير بالذكر أنَّ العرض الـول من الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.