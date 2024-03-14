أسامة الأزهري: أعطوا الطريق حقه واتبعوا قيم الهدي النبوي

تناولت أحداث حلقات برنامج «ومن الحب حياة»، والمُذاع على شاشة «dmc»، للشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، حق الطريق وكيف يتعامل المرء مع المارة وإعطاء الطريق حقه في سياق الأدب والهدي النبوي.

يقول «الأزهري»، إنَّ العديد من المقاطع المؤثرة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتواها يحث على اتباع قيم من الهدي النبوي في التعامل مع الطريق، لافتاً إلى جمال وأناقة الخلق الذي رسمه المصطفى – صلى الله عليه وسلم – في تعامل الإنسان مع الطريق.

الحفاظ على قيم ومبادىء الطريق

وتابع عالم الأزهر ومستشار الرئاسة للشؤون الدينية: «مجموعة من الناس نجحوا في أن يعيشوا بقيم ومبادئ حافظوا عليها لإعطاء الطريق حقه واحترام الآخر والحرص على حقه في الطريق سواء كان إنسانا أو حتى الحيوان أو جماد، وفقا لمقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل والتي لا يتضح منها المكان المحدد لهؤلاء الناس».

اتباع التعليمات وقواعد المرور

وأشار إلى أحد المقاطع محتواه يدور حول شاب مصري لفت انتباهه مشهد عجيب لسائق يسير بجواره على الطريق، وهو أنه، أي السائق، يتبع كافة التعليمات وينضبط بقواعد المرور بالكامل من سرعة السير أو حتى الحمولة التي تسير بها مركبته، وهي عبارة عن بضائع تم تغطيتها، «شاحنة كبيرة تستخدم في نقل البضائع ومن العجائب اتباع السائق لكل تعليمات المرور الموضوعة لأن تكفل سلامته وسلامة المارة من حوله».