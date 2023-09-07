أستاذ بجامعة الأزهر يوضح عبر قناة «الناس» معنى القرب من الله

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نقطة وصول إلى الطريق إلى الله، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به

وأوضح أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وقربك منه أي قربك من مشاهدته، فهذا قرب معني فيه من العلوم والأسرار لا يتصوره أحد».

وأضاف: «معنى القرب إنك تكون مشاهدا لقربه، من القريب، الله، نحن بعيدون بأنفسنا، كل ما نوصل لمنزلة أو مكان، في أعلى منه، عشان كده بيقولوا السير معارف، سبحان من لم يجعل دليلا على معرفته إلا بالعجز عن معرفته».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.