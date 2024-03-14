مسلسل صدفة الحلقة 4.. هل تقع ريهام حجاج في قبضة خالد الصاوي؟

من المنتظر أنَّ تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 4 بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من التطورات في الحلقات، خاصة أنّها تبحث عن فرصة للانتقام من خالد الصاوي، وهو ما يدفع بالسؤال: هل تقع صدفة بقبضة خالد الصاوي؟ واليوم سيتمّ الكشف عن علاقتهما السابقة، خاصة أنَّ الإعلان التشويقي للعمل أظهر مواجهة بين الثنائي.

مسلسل صدفة الحلقة 4

وأظهرت الحلقات الماضية محاولات صدفة المستميتة في مراقبة خالد الصاوي، واسرته، وعقدها نية الانتقام منه، لسبب لم يتمّ الكشف عنه حتى الآن.

وفي نفس السياق وقعت «صدفة» في أيادي الشرطة بتهمة حيازة المخدرات، التي حاولت شرائها لواحدة من طلابها «فرح» وهي ابنة خالد الصاوي، بعدما أقنعتها الأخيرة أنّها وسيلة مساعدة للتعافي من المخدرات تدريجيًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدى الشامي، وفراس سعيد، ونور إيهاب.