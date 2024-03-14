تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر.. 1000 جنيه حد أقصى لاستخراجه

كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر، حيث تقرر تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وفق مادتين، نصت الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر نص «مادة 8 الفقرة الأولى الخاص بأن يُعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».

ووفق الجريدة الرسمية، فإنّ المادة الثانية الخاصة بتعديل قانون جوازات السفر، نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

خطوات استخراج جواز السفر أون لاين

وبعد إجراء تعديلات على قانون جواز السفر، تُقدم «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراجه أون لاين في الآتي:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

- الضغط على «الخدمات الإلكترونية».

- الضغط على «استخراج جواز سفر».

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

* الرقم القومي المدون بتحقيق الشخصية.

* الاسم رباعي.

* تاريخ الميلاد.

* محل الميلاد.

* المهنة.

* عنوان السكن.

- البدء في تحميل صورة شخصية حديثة.

- دفع الرسوم المقررة.

- طباعة إيصال الدفع.

- أخيراً التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- صورة شخصية حديثة.

- طلب استخراج جواز سفر.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة ميلاد حديثة.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.

- إجراء فحص أمني للمتقدم لاستخراج الجواز.

- بعد اجتياز الفحص يتم إصدار الجواز خلال عدة أيام أو ساعات.