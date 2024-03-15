سعر طن الحديد اليوم الجمعة 15-3-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن؟

تُعد مواد البناء وتحديداً الحديد والأسمنت من السلع الأساسية التي تهم قطاع كبير من المواطنين والتجار، وتتغير أسعارها بشكل يومي في مختلف الشركات والمصانع، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 15-3-2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاء سعر طن الحديد اليوم الجمعة 15-3-2024 في مصر، وفقاً لآخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك»، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 49450 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض قيمته 322 جنيهاً.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 51242 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية سعر الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة، والذي سجل 2336 جنيهاً للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

فيما جاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، كالتالي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 133 دولاراً للطن الواحد.

- متوسط سعر الحديد التسليح: 529 دولاراً للطن الواحد.

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات للطن الواحد.