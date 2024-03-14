بعد تراجع سعر طن الحديد 6 آلاف جنيه.. «اعرف الاستثماري بكام»

بعد أن تراجع سعر طن الحديد أمس نحو 6 آلاف جنيه مجددا، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس 14-3-2024 في المصنع نحو 42 ألفًا و100 جنيه مقارنة بالأسعار أمس الأول 48 ألفًا 601 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل شركات الحديد.

سعر طن الحديد اليوم يتراجع 6 آلاف جنيه

وتراجع سعر طن الحديد بشكل كبير حتى سجل نحو 42 ألفا و200 جنيه للحديد الاستثماري، وهوالحديد الأقل سعرًا في السوق، بينما حديد عز هو الأعلى سعرًا في السوق.

هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد في مصر الخميس 14-3-2024 بالأسواق، وسعر طن الحديد اليوم بالنسبة لحديد عز، وفقًا للمعلن من الشركات اليوم للوكلاء والموزعين المتعاقدين مع المصانع وهي كالتالي:

- سعر طن حديد عز سجل نحو 44 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 43 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل سعر طن حديد عطية 43 ألفًا و100 جنيه تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 43 ألفًا و100 جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 43 ألفًا و600 جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 43 ألفًا و130 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد العتال، 43 ألفًا و700 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر حديد المعادي، 43 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل حديد الكومي، 43 ألفًا و100 جنيه تسليم أرض المصنع.