ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار رابع أيام شهر رمضان، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024، وذلك بحسب مواقيت الصلاة وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:08 مساء بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الخميس 14-3-2024

ويقل موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 14-3-2024 نسبياً بالمقارنة بالأيام السابقة، إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الخميس 14-3-2024

ويكون موعد الافطار اليوم في الإسكندرية الخميس 14-3-2024 عقب أذان المغرب في الساعة 6:08 مساء.