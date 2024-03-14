احذر تناول الكنافة في هذا التوقيت.. ترفع نسبة السكر بالدم

تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، ومميزة عن غيرها من الحلويات خاصةً في شهر رمضان، لمذاقها المميز في كل الأوقات، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن معدل السكر في الجسم يزداد عند تناول الكنافة خاصة في وقت السحور، لأن الإفراط فيها يسبب زيادة الوزن والكثير من المشكلات الصحية الأخرى.

هل تناول الكنافة يرفع السكر؟

تعمل الكنافة على زيادة معدل السكر التراكمي في الجسم، وتناولها على وجبة السحور وقبل النوم كارثة صحية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات، وهو ما عبر عنه الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أن الكنافة على السحور يقوم الجسم بتخزينها على هيئة دهون، بسبب أنها تعمل على زيادة نسبة السكر في الجسم.

كم نسبة السكر بعد تناول الكنافة؟

مستوى السكر الطبيعي بعد تناول أي طعام أقل من 180 مللي، وارتفاعه أعلى من هذا المستوى يعد مؤشرًا خطيرًا للكثير من الأمراض، إلا أنه عند تناول الكنافة يزداد إلى هذا الحد وأكثر خاصةً عند الإفراط في التناول أو تناوله قبل النوم، وفي رمضان وتحديدا أوقات السحور، وهو ما أكده استشاري التغذية العلاجية.

أضرار تناول الكنافة بعد السحور

وأضاف أنه يوجد العديد من الأضرار الناتجة عن زيادة معدل السكر عند تناول الكنافة:

الإصابة بعسر الهضم.

الإصابة بالإمساك الشديد.

انتفاخ البطن الشديد.

صعوبة التنفس.

ألم شديد في المعدة.

الشعور بالغثيان الشديد.

القيء المستمر.

تشوش الرؤية.

يعمل زيادة السكر في الجسم إثر تناول الكنافة على ارتفاع مستوى الكوليسترول بالجسم.

حدوث تصلب بالشرايين.

قصور الدورة الدموية.

الفئات الممنوعة من تناول الكنافة في رمضان

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن مرضى ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والكلى وتصلب الشرايين محظورين من تناول الكنافة في أي وقت باليوم، لأن معدل السكر والمستوى الطبيعي للدم سيرتفعا بمجرد تناول أقل من قطعة، وعلى غير المصابين بهذه الأمراض تناول الكنافة وعدم الإفراط فيها بحجم قطعة في اليوم بعيدًا عن أوقات النوم والسحور.