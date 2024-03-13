طريقة عمل الكنافة العادية زي المحلات.. بمكونات اقتصادية في منزلك

طريقة عمل الكنافة العادية زي المحلات، إحدى الوصفات التي تبحث عنها ربّات البيوت بكثرة خلال شهر رمضان المبارك، فلا تخلو سفرة منزل من تقديم أطباق الحلوى الخاصة بالشهر الفضيل وعلى رأسها الكنافة، حيث يسهل تحضيرها خلال فترة زمنية قصيرة، وتقديمها بعدة وصفات شهية ذات مذاق رائع وبمكونات بسيطة واقتصادية.

طريقة عمل الكنافة العادية زي المحلات

نقدم في السطور التالية، طريقة عمل الكنافة العادية زي المحلات، والتي تبحث عنها العديد من السيدات، رغبة في تحضيرها لتناولها بعد وجبة الإفطار، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير:

طريقة عمل الكنافة العادية زي المحلات، نقدمها إليك تواليا بخطوات سهلة وسريعة، ونبدأ بالمقادير.

- نصف كيلو كنافة.

- سمنة.

- نصف كوب سكر بودرة.

- شربات بكمية حسب الرغبة، أو عسل أبيض.

• خطوات تحضير الكنافة العادية زي المحلات:

- لطريقة عمل الكنافة العادية زي المحلات، ابدأي بتقطيع الكنافة جيدًا.

- في الخطوة التالية اخلطي الكنافة مع السكر البودرة بعد تقطيعها.

- توضع السمنة على النار وتسخن جيدًا.

- امزجي السمنة مع الكنافة والمكونات الأخرى.

- في الخطوة النهائية ضعي الكنافة في صينية مناسبة الحجم، وافرديها بشكل متساوي، ثم تُدخل إلى الفرن حتى تمام التسوية.

- ضعي الشربات على الكنافة وهي ساخنة.

طريقة عمل الكنافة الطرية

• مقادير عمل الكنافة الطرية:

- نصف كيلو كنافة.

- كوب من السمنة الدافئة.

- شربات ذو قوام متوسط.

• خطوات عمل الكنافة الطرية:

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الكنافة الطرية، بتكسيرها حسب الرغبة.

- توضع السمنة الدافئة على الكنافة وتقلب جيدًا.

- أحضري صينية مناسبة الحجم وادهنيها بالسمنة الدافئة وافردي الكنافة.

- في الخطوة التالية توضع كمية من السمنة المذابة على وجه الكنافة.

- فيما بعد أدخلي الكنافة في الفرن على درجة حرارة 190.

- بعد تمام التسوية أخرجي صينية الكنافة وضعي عليها الشربات، وتغطى جيدا حتى تصبح طرية تمامًا.