توزيع 500 وجبة إفطار يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

تساهم مبادرة «مطبخ المصرية» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، في توزيع 500 وجبة إفطار يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان، على أهمية دور فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية اللازمة لتدريب المرأة على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة لتمكينها اقتصادياً ولتحيا حياة كريمة ، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

تنفيذ مبادرة «مطبخ المصرية»

وفي هذا الإطار واستكمالاً لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، في بيان، أن الفرع ساهم منذ بداية شهر رمضان المعظم، من خلال مبادرة «مطبخ المصرية» في تجهيز مطبخين الأول بمدينة الزقازيق والثاني بمركز الحسينية، لتقديم ٥٠٠ وجبة يومياً توزع على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياه كريمة بالمحافظة.

مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يُعد «مطبخا مجتمعيا ذو بُعد تنموي مستدام يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات».

وأفادت الدكتورة عايدة عطية بأن السيدات تتلقى تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق الطهي الجيد، وطريقة إعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.