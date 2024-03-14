«حقوق الإنسان» يدرس طرح الكارت الذهبي لكبار السن: خدمات طبية وخصومات

قال محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تعمل على دراسة ملف حقوق كبار السن بشكل معمق، وكيفية كفالة حقوقهم، ومنحهم الفرصة للتمتع بحقوقهم في إطار التشريعات والاستراتيجيات التي توفرها الدولة المصرية لدعم وحماية حقوقهم.

حقوق كبار السن

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تناول حقوق كبار السن، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها التطرق لحقوق هذه الفئة من المجتمع بشكل متفرد مثل حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.

وأوضح ممدوح أن الدولة المصرية تعمل في إطار التطوير التشريعي بما يتماشى مع الاستراتيجية، حيث العمل على الخروج بتشريعات وقوانين لضمان تمتع هذه الفئة بحقوقها، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي بحيث تكون مناسبة لكبار السن واحتياجتهم ومتطلباتهم.

مميزات الكارت الذهبي لكبار السن

وأوضح أن طرح بطاقة ذهبية لكبار السن من الأمور التي يدرسها القومي لحقوق الإنسان في الوقت الحالي، إذ تعمل على توفير العديد من الخدمات والتسهيلات على هذه الفئة، بهدف الحصول على حقوقهم في المجتمع بشكل سلس ومتناسب مع طبيعتهم، وذلك في إطار مشروع قانون حماية حقوق المسنين.

وأشار إلى المميزات التي من المقرر أن توفرها هذه البطاقة في حال طرحها، منها توفير الخدمة الطبية التي يحتاج إليها المسن، فضلا عن تخفيض سعر تذكرة المواصلات، والأماكن العامة وغيره بنسة 50%، وفي أماكن الخدمات الاجتماعية المختلفة، يتم تخصيص شباك لهم، حتى لا يضطروا للوقوف في طوابير أو الانتظار طويلا.

الخدمة المقدمة لكبار السن

ومن الخدمات التي تدرس اقتصادية حقوق الإنسان توفرها لكبار السن ضمن الكارت الذهبي، هي حقوق المسنين في القطاع المصرفي، من خلال توفير حسابات بنكية مخصصة لهم، كتلك التي يجرى توفيرها للشباب أو ذوي الهمم وغيره من فئات المجتمع، فضلا عن تسهيل إجراءات صرف المعاش من خلال هذه البطاقة، فالبعض منهم يكون قعيد بسبب كبر السن وضعف القوة الجسدية وما إلى ذلك، بالتالي تدرس اللجنة توفير خدمة توصيل المعاش إلى المنزل وغيره.