«الأعلى للجامعات»: 3 أسباب تدفعنا لزيادة أعداد المقبولين بالكليات الخاصة

كشف الدكتور حسام الملاحي، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، تفاصيل قرارات المجلس في اجتماعه الماضي، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن المجلس قرر وضع آليات لتحديد أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة في العام الدراسي المقبل 2024-2025، من خلال تشكيل عدد من اللجان لفحص جميع الإمكانيات البشرية والمادية في الكليات الراغبة في زيادة أعداد المقبولين بها، خلال العام المقبل.

أسباب بحث زيادة المقبولين بالجامعات الخاصة

وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من التشكيل خفض الأعداد المطردة للتخصصات غير المرغوبة في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة من خلال إيجاد تخصصات تتماشي مع متطلبات سوق العمل، عبر معادلة متساوية لحساب المدخلات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل للمخرجات: «هذا لا يتوقف على حساب الإمكانيات المادية والبشرية، لكن يتوقف أيضا على ضروة خفض نسبة البطالة».

نظام التنسيق بالجامعات الخاصة «لم يتغير»

وأوضح الملاحي، أن نظام القبول في تنسيق 2024 بالجامعات الخاصة كما هو العام الماضي، لكن ما يمكن التطرق إليه هو النظر في الأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة.

وتابع عضو المجلس، بأن بعض الجامعات الخاصة، نجحت في إنشاء أول كلية للإعلام موجهة لتخصصات معينة، لافتا إلى أنه لأول مرة تجد الإعلام الرياضي والإعلام السياحي والتعليمي والصحى، من خلال تأسيس إعلاميين متميزين، بحيث يكون الإعلامي ذو كفاءة عالية من المهارات التي تؤهله لسوق العمل إقليميا ودوليا.