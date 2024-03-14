«آي صاغة» تتوقع زيادة مبيعات الذهب بالتزامن مع عيد الأم

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع انخفاض الأوقية بالبورصة العالمية، وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت نحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2745 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل مستوى 2168 دولارًا، متوقعا انتعاش حركة المبيعات مع تراجع الأسعار بالتزامن مع عيد الأم.

كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3366 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2524 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1964 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفا و560 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 105 جنيهات، خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 2995 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2158 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2174 دولارًا.

تراجع الدولار في البنوك أدى لانخفاض الذهب

وأشار إمبابي إلى أن تراجع الدولار بالبنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وقضى على الأسواق الموازية، وضبط حركة سعر الصرف، ومن ثم سيدفع الأسواق للأسعار العادلة للذهب.