وزير الزراعة: حققنا رقما قياسيا في تصدير البطاطس العام الماضي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحضور عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض قيادات الوزارة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

البطاطس تغزو أسواق العالم

وأكد «القصير» الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، إذ أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادرتنا والبناء عليها.

وقال وزير الزراعة، إن صادرات مصر البطاطس تتزايد سنويا وتجاوزت العام الماضي المليون طن، وحققت رقمًا قياسيًا لأول مرة وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح موضحا أن ذلك لم يأت من فراغ بل بفضل الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة وكذلك التعاون مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وسفارات مصر في الخارج وأيضا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، موجهًا الشكر إلى المزراعين والمصدرين المصريين باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح المنظومة.

جهود مشروع مكافحة وحصر العفن البنى في البطاطس

وأشاد بالإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعى المصري وكذلك بجهود مشروع مكافحة وحصر العفن البنى في البطاطس وسعيه الدائم للتطوير وامتلاك أحدث المعامل والتقنيات في مجاله والتوسع في انشاء واعتماد المناطق الخالية، موجهًا بضرورة الاهتمام بانتاج بطاطس التصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

كما طالب كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعى وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصرى، مناشدًا رئيس المجلس السلعى التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.

توحيد البيانات التى تصدر عن كل الجهات ذات الصلة الزراعة

ووجه القصير كل الجهات التعامل بأقصى درجات الشدة مع أى حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى اصبح لها إسم كبير فى كل الأسواق العالمية وبذلت الدولة والمصدرين والمنتجين جهود كبيرة طوال سنوات الماضية حتى وصلت الى هذا المستوى المتميز مؤكدًا أننا نتطلع للمزيد ولسنا مستعدين لاى اختراقات من أى طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ.

وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب بتوحيد البيانات التى تصدر عن كل الجهات ذات الصلة الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.