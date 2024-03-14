تحصين 195 ألف رأس ماشية للوقاية من مرضي الجلد العقدي والجدري بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تحصين 195 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي حمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض

توفير 120 لجنة فرعية للتحصين ضد المرضين

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد المرضين، وفرت المديرية 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية بترقيم وتسجيل عدد 15 ألفا و336 رأس ماشية.

عقد 200 ندوة وجولة إرشادية

ونفذت المديرية زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، وتم عقد 200 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.