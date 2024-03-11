سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 11-3-2024 بالبنوك، إذ سجل في البنك المركزي المصري 160.0 جنيه للشراء، 160.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 11-3-2024 بالبنوك، بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، وبلغ 160.33 جنيه للبيع، و158.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 160.0 جنيه للشراء، 160.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.97 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 159.09 جنيه للشراء، 160.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 160.17 جنيه للبيع، و154.70 جنيه للشراء.