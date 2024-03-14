علي جمعة يجيب على سوال طفلة هو ليه ربنا خلقنا؟ (فيديو)

توجهت طفلة إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول «هو ليه ربنا خلقنا؟»

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «ربنا خلقنا وقال لنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الملائكة والجن وخلقنا وخلق عوالم كتيرة زينا علشان نعبده».

الملائكة لا يعصون الله أبدا

أضاف: «كل عالم من العوالم دول بيعبد ربنا بطريقته، الملائكة لا يعصون الله أبدا، إحنا خلقنا وعندنا عقل واختيار، وأسجد لنا ملائكة وقال لنا أنتم لو استقمتكم هتكونوا أفضل من الملائكة وفيه منا اللى بيستقيم ومنا من لا يستقيم».