ليلى علوي تختار بين العلم والفن والزواج على الهواء

قالت الفنانة ليلى علوي إنها واعية في اتخاذ قرارتها وتحقيق الحياة المرتبة والمنظمة لها ولكن في بعض الأحيان تعيش حياة غير مرتبة تقاومها بكل قوة لأنها تعشق النظام.

الفنانة ليلى علوي تختار العلم أولا

وأضافت الفنانة ليلى علوي خلال حوارها ببرنامج كان عمري 20 مع شافكي المنيري، المذاع على راديو إف أم ن عند اختيارها بين الفن والعلم والزوج سوف تختار العلم، موضحة أن الفنان يجب أن يشمل كل شيء من علم وموهبة وثقافة، وعند اختيارها بين عقد سينما وتليفزيون لم تحدد إلا إذا قرأت الورق فتختار على حسب القصة وقوتها وتأثيرها.

تأثير ليلى علوي وحبها الكبير لفيلم يا دنيا يا غرامي

وتابعت الفنانة ليلى علوي «لو رجع بيا الزمن هعمل فيلم يا دنيا يا غرامي وإننا نفسنا نعمله النهاردة بعد السنين دي كلها ونشوف بطة عاملت أي»

وأوضحت الفنانة ليلى علوي أنها لم تدخل المطبخ في شهر رمضان المبارك إلا بعد الفطار لافتة إلا أنها تحب الورد البلدي جدا، وأنها تحب شراء الفوانيس قبل رمضان وتقوم بتوزيعها وتنتظر أن يأتي إليها أحد بفانوس ايضا.