غرفة القاهرة التجارية: انخفاض أسعار السيارات بسبب تدفق الدولار

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عضو لجنة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه المتوقع أن تشهد أسعار السيارات تراجعا خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس على أسعار السيارات خلال الفترة الماضية تزامنا مع دخول التدفقات الدولارية للخزانة المصرية عن طريق جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تخفيض أسعار السيارات

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن بعض شركات توكيل السيارات قامت خلال الفترة الحالية بتخفيض أسعار السيارات نتيجة تحرير سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحذو شركات توكيل أخرى نفس الحذو عندما تشهد أسعار صرف الدولار مزيدا من الاستقرار في الأسواق.

وتابع سعد بأن السبب وراء إعلان بعض شركات التوكيلات تراجع أسعار السيارات هو قلة الطلب من المشترين نتيجة انتظارهم مزيدا من التراجع في الأسعار مما دفع الشركات إلى تقديم بعض التنازلات في الأسعار.

جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات

كما أشاد سعد بجهود الدولة المصرية في السعي نحو توطين صناعة السيارات وكذا حرص الدولة المصرية على توفير كافة الدعم لشركات السيارات العالمية للتوسع في السوق المصري مما يسهم في توفي تدفقات دولارية للدولة المصرية تعمل على تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي ومن ثم استقرار أسعار العديد من السلع ومن بينها تراجع أسعار السيارات.