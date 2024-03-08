عاجل.. انهيار أسعار السيارات المستعملة في مصر.. هذه السيارة انخفض سعرها لـ86 ألف جنيه

أسهم قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية، بعد المضاربات الوهمية على تسعير الدولار، وكان لهذا القرار أثر بالغ في تراجع أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع المتصلة مباشرة بسعر الدولار، مثل الحديد والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع.

تراجع أسعار السيارات المستعملة

تراجعت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، بعد أن أصبح سعر صرف الدولار في يد البنك المركزي وليس في السوق الموازية، وتشهد أسواق السيارات المستعملة خاصة سوق الجمعة حالة من الركود، بعد تراجع أسعار السيارات المستعملة، حيث كان تسعير الدولار بالنسبة للسيارات يصل إلى أكثر من 70 جنيهًا.

وترصد «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي أصبحت في متناول عدد كبير من الأشخاص، وفق سوق السيارات في مدينة نصر.

رينو ميجان 2004

- سيارة سيدان فرنسية الصناعة، محرك 1.6 لتر سعرها يتراوح بين 170 إلى 180 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

- يتضح من الموديل أن السيارة لم يمر عليها سوى 9 سنوات فقط، وحالتها جيدة وفق الأسعار في سوق السيارات.

نيسان تيدا موديل 2006

- سيارة ياباني مستوردة سيدان.

- تعتمد على محرك 1.6 لتر وسعرها يتراوح بين 150 ألفا إلى 170 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

- موديل صناعة السيارة يشير إلى أن حالتها جيدة وأنها ليست من الموديلات القديمة التي مر عليها سنوات كثيرة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2005

- سيارة ياباني اعتمادية من فئة السيدان.

- تعتمد على محرك 1.5 لتر وسعرها يتراوح بين 180 ألفا إلى 200 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

- عمر السيارة لا يزال في السنوات العشر الأولى، ما يشير إلى أن حالة الموتور جيدة.

سيارة بروتون ويرا 2004

- إنتاج سيارة بروتون ويرا 2004 بدأ في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب.

- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى لـ119 ألف جنيه.

سيارة كورولا 1992

- سيارة كورولا 1992 على محرك سعة 1600 سي سي.

- ينتج عنها قوة بمقدار 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة.

- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة تويوتا كورولا 1992 مبلغ 124 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى 138 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.

- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 نحو 143 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى 162 ألف جنيه.

سيارة فولكس فاجن جولف

-موديل 1987 بسعر 125 ألف جنيه.

- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.