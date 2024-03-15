يحل اليوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 15-3-2024 من أجل تنظيم اوقاتهم ومعرفة مواعيد الصيام وتناول الإفطار في الإمارات العربية المتحدة.

ونقدم لكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 15-3-2024 طبقًا لكل إمارة على حدا كما يلي:

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في أبوظبي اليوم الجمعة 15-3-2024

في العاصمة الإماراتية أبوظبي يؤذن الفجر في تمام الساعة 5:15 صباحًا وتشرق الشمس الساعة 6:28 صباحًا ويؤذن الظهر الساعة 12:34 ويؤذن العصر الساعة 3:57 ويؤذن المغرب 6:34 وهو موعد تناول الإفطار أما صلاة العشاء 7:48 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في دبي اليوم الجمعة 15-3-2024

أما مواقيت الصلاة في دبي وموعد أذان الفجر فيكون الساعة 5:12 صباحًا وتشرق الشمس 6:26 صباحًا وصلاة الظهر الساعة 12:31 وصلاة العصر الساعة 3:54 وصلاة المغرب الساعة 6:31 وصلاة العشاء الساعة 7:44 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الشارقة اليوم الجمعة 15-3-2024

في إمارة الشارقة فمواقيت الصلاة وموعد صلاة الفجر يكون الساعة 5:10 صباحًا وتشرق الشمس6:24 صباحًا وصلاة الظهر12:29 وصلاة العصر 3:53 مساء وصلاة المغرب6:30 مساء موعد صلاة العشاء7:44 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في أم القيوين اليوم الجمعة 15-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في أم القيوين اليوم تكون صلاة الفجر5:10 صباحًا وتشرق الشمس6:23 صباحًا وصلاة الظهر12:29 وصلاة العصر الساعة 3:52 وصلاة المغرب6:29 وصلاة العشاء 7:43 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في عجمان اليوم الجمعة 15-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في عجمان اليوم الجمعة فموعد أذان الفجر5:10 صباحًا وتشرق الشمس6:24 صباحًا وصلاة الظهر12:29 وصلاة العصر3:52 مساء وصلاة المغرب6:30 وصلاة العشاء الساعة 7:43 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في رأس الخيمة اليوم الجمعة 15-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في رأس الخيمة اليوم الجمعة فموعد أذان الفجر5:08 صباحا وتشرق الشمس6:22 صباحًا وصلاة الظهر12:27 وصلاة العصر الساعة 3:51 وموعد أذان المغرب الساعة 6:28 م وموعد صلاة العشاء7:42 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الفجيرة اليوم الجمعة 15-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الفجيرة اليوم فموعد أذان الفجر الساعة 5:08 صباحًا وتشرق الشمس6:21 وموعد صلاة الظهر12:26 وموعد صلاة العصر الساعة 3:49 وموعد أذان المغرب الساعة 6:27 وموعد صلاة العشاء 7:40 مساء وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في مدينة العين اليوم الجمعة 15-3-2024

أما مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في مدينة العين فصلاة الفجر الساعة 5:09 صباحًا وتشرق الشمس6:21 صباحًا وصلاة الظهر12:29 وصلاة العصر3:52 وصلاة المغرب6:30 وصلاة العشاء 7:42 وتليها صلاة التراويح.