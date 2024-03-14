«صحة النواب» تقر زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.. تصل إلى 2000 جنيه للطبيب

وافقت لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

جهود غير عادية

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد ابأن على المادة 14 فقرة أولى والتي تنص على: «يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون». وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اللجنة على المادة 15 فقرة ثانية من مشروع بتعديل قانون المهن الطبية، وتنص على: يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

أعضاء المهن الطبية

ووافقت اللجنة على نص المادة 17 وتنص على: يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً -بدل مخاطر مهن طبية- وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

- 2000 جنيه للأطباء البشريين.

- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

- 1500 جنيه لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

- 1500 جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- 1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.