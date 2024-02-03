الطرق البديلة لشارع ذاكر حسين بعد غلقه شهرا.. لاستكمال أعمال المونوريل

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بمدينة نصر لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير حركة المرور لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

وتستعرض «الوطن» التحويلات المرورية والشوارع البديلة للطرق التي جرى غلقها، وموعد فتحها، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

الشوارع المغلقة بسبب التحويلات المرورية

وقررت إدارة المرور غلق شارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبي بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً إلى شارع محمد أحمد سليم، وغلق كلي لمسطح كوبرى جيهان السادات، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم «4» الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

مدة غلق شارع ذاكر حسين

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن تنفيذ الغلق لشارع ذاكر حسين المتجه لإنبي بمدينة نصر، يكون ليلاً ونهاراً، وبدأ تنفيذ الغلق منذ أمس الجمعة 2-2-2024 ويستمر لمدة 30 يومًا.

الطرق البديلة لشارع ذاكر حسين

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن غلق تلك الشوارع يستلزم عمل تحويلات مرورية على النحو التالي:

1- القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين، يسلك الشوارع التالية:

- يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم يميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

- يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو حديد والاستكمال يساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم يميناً اتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

2- القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك الشوارع الآتية:

- يميناً شارع بنى أمية ثم يساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

خدمات مرورية للتسهيل على المواطنين

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.