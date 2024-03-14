وكيل «تعليم الجيزة» لمديري المدارس الرسمية بالبرنامج الرئاسي: خدمة الطالب أولويتنا

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمديري المدارس الرسمية التابعين للبرنامج الرئاسي للوقوف على مدى نجاح سير العملية التعليمية بمدارسهم واستعراض بعض المشكلات التي تواجههم في أداء عملهم هذا وقد بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة لهم وتهنئتهم بحلول شهر رمضان.

وضع منهج وخطة عمل

قال وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إن الجميع في إطار التقييم ويجب وضع منهج وخطة عمل وعرض المشكلات بموضوعية مع عدم تخطي القنوات الشرعية والتدرج الوظيفي وضرورة اتباع المهنية والموضوعية في حل المشكلات وحسن الاستماع لأولياء الأمور مع التحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع المشكلات مع تطوير استراتيچيات التفكير فب وضع الحلول للمشكلات.

خدمة الطالب

تابع، أننا جميعا على قلب رجل واحد نعمل لصالح وخدمة الطالب لا فرق بين كبير وصغير كلنا نعمل لمصلحة أبنائنا لأننا جميعا محل تقييم والبقاء للأفضل فالوطن يحتاج كل لحظة وكل جهد من الجميع ليرتقي برجاله وأبنائه المخلصين.