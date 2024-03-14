«ربنا خارج دائرة الكون».. علي جمعة يجيب عبر برنامج «نور الدين» على سؤال أين الله؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لقاء اليوم عبارة عن أسئلة تجول في خواطر الصغار والكبار، موضحا أن كلا منا ينقلها في بيئته وثقافيته وعقليته وعلمه وبعضها يسبب الحيرة وبعضها يسبب الاطمئنان والأمن.

اللقاءات تتحدث عن قضية الآلة

أوضح الدكتور علي جمعة، خلال حواره برنامج نور الدين المذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن في هذه اللقاءات يحاول أن نتكلم عن قضية الآلة ومن خلق الكون؟ وكيف خلق الكون؟ ومتى خلق الكون؟ وأين الله وما هي صفاته؟ كل هذه الأسئلة يسأل عنها الأطفال وحتى يسأل عنها الكبير في بعض الأحيان بدرجات متفاوتة.

ظهور دين الإسلام

وأوضح الدكتور علي جمعة أن عند ظهور دين الإسلام أوضح لنا أن الرب رب والعبد عبد وأن هناك فارقا بين المخلوق والخالق.

وأشار إلى أننا داخل الكون كأن الكون إذا أردنا أن نرسمه نرسم دائرة وأننا داخل هذه الدائرة ولكن ربنا خارج هذه الدائرة، الله شيء مختلف تمامًا عن الكون، قائلا: «الرب رب والكون كون ولا ننسى هذه الحقيقة، ليس كمثله شيئا هو سبحانه وتعالى موجود ولكنه ليس ككل الوجود».