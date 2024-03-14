«من خلق الله؟».. سؤال محير لطفل يجيب عنه علي جمعة في «نور الدين» (فيديو)

«مين اللي خلق ربنا؟»، سؤال طرحه أحد الأطفال المشاركين في برنامج نور الدين، المعروض على قنوات الشركة المتحدة، وأجاب عليه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة اليوم الخميس.

وقال علي جمعة، خلال تقديمه للبرنامج الذي يعتمد على استقبال أسئلة الأطفال والشبان، دون قيود، والإجابة عليها بكل وضوح ودقة: «ربنا خارج الزمان، لو كان فيه حد خلقه كان هيبقى في زمان، لكن مفيش حد خلقه».

علي جمعة يجيب عن سؤال «من خلق الله؟»

وأضاف علي جمعة: «ده لو كان فيه حد خلق ربنا، يبقى كان فيه زمان وحد قبليه، وطالما فيه تغير يبقى فيه زمان، حتى لو مليارات السنين.. مقدرش أقول مين اللى خلقه، لأن مفيش حد خلقه.. أومال هو هنا على طول؟ أيوه، لأنه مفيش زمان، ومحدش بيعد ومحدش بيقول إنت عمرك يا رب مليون سنة، لأنه سبحانه وتعالى خارج الزمان».