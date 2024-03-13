رغم فوائد تناول الزبادي على السحور.. احذر أضراره في بعض الحالات

يعد الزبادي الذي يحبه الكثير من الناس مصدرًا صحيًا للبروتين، خاصةً وأن تكسير السكر الموجود فيه جزئيًا بواسطة البكتيريا التي يحتوي عليها، يجعل من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم استهلاكه دون الإصابة بانتفاخ أو تشنجات أو إسهال، وهو ما يجعله وجبة أساسية أيضًا على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بما يعادل ثلاثة أكواب من منتجات الألبان يوميًا، بما في ذلك الزبادي والجبن الكريمي والحليب قليل الدسم، لمن تزيد أعمارهم عن تسع سنوات، وفي حالة التزام الأشخاص بالحدود الموصى بها، فإن الزبادي سيساعد في الحفاظ على صحتهم.

فوائد تناول الزبادي

ورغم الفوائد العديدة للزبادي، سواء لصحة العظام أو تقوية المناعة، أو مساعدته في تحسين صحة القلب، تبقى هناك حالات يكون فيها الزبادي مضرًا، بحسب منظمة الصحة العالمية، والتي نقل موقع «medicinenet»، تحذيراتها من الإفراط في تناول الزبادي.

أضرار تناول الزبادي

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالات التي يكون خلالها الزبادي مضرا، وعليك تجنبها في شهر رمضان، خاصةً وأن الزبادي يكون وجبة أساسية على مائدة السحور.

1- الإفراط في تناول الزبادي:

تناول علبتين أو ثلاث علب من الزبادي يوميًا يمكن أن يضيف حوالي 500 سعرة حرارية، وما يعادل نحو 100 جرام من السكر إلى النظام الغذائي اليومي، وهذا يمكن أن يسبب زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

2- الحليب غير المبستر:

كانت هناك حالات تفشي لالتهاب المعدة والأمعاء في أوقات سابقة بسبب استخدام الحليب غير المبستر في الزبادي، لذا يجب التأكد من ذلك الأمر.

3- حساسية الألبان:

قد لا يتمكن من يعانون من حساسية الحليب من هضم سكريات الحليب الموجودة في الزبادي، ما يجعلهم يعانون من الانتفاخ والتشنجات وقد تصل إلى الطفح الجلدي.

الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، أكد أن الزبادي له أضرار على بعض الفئات، خاصة من يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، فضلًا عن مرضى السكري، خاصةً في رمضان.

وأوضح ناجي في تصريحاته لـ«الوطن» أن «تناول الزبادي يوميا لهذه الفئات، يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي»، مؤكدًا ضرورة اتباعهم نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان.