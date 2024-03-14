عشان متتعبش.. اعرف كمية المياه المسموح بتناولها أثناء السحور

كمية كبيرة من الماء يتناولها الأشخاص في السحور، اعتقادا منهم بأن ذلك يعمل على تقليل الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، لكن ربما يجهلون أن تناول الماء بكميات كبيرة قد تسبب لهم مخاطر عديدة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كمية الماء المسموح تناولها في السحور.

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، من عادة خاطئة يرتكبها كثير من الأشخاص في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، وهى تناول الماء بكميات كبيرة اعتقادا بأن ذلك يقى من الشعور بالعطش، مشيرا إلى أن هذا الاعتقاد لا يعد صحيحا، لأن جسم الإنسان لا يخزن الماء، بل يطرد السوائل الزائدة عن حاجته عبر العرق والبول والتنفس والبراز، ويكون ذلك بشرط سلامة القلب والكلى والرئتين والمخ.

كمية المياه المسموح بتناولها في رمضان

يجب على الأشخاص شرب 8-12 كوبا من المياه، ما يعادل 2-3 لترات يوميًا خلال شهر رمضان، موزعة على فترات ما بين الإفطار والسحور، على أن تكون الكمية خلال السحور من كوبين إلى 3 أكواب على الأكثر، لتجنب حدوث أي مضاعفات على الجسم أو أضرار، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن» إنه يجب ألا نعتمد على شرب الماء فقط فى السحور، لكن هناك أطعمة تقي من العطش في نهار رمضان، وهي الخيار والكوسة والسلطة والفاكهة الطازجة، التي يفضل تناولها في السحور، مشيرا إلى أنه ينبغى تأخير السحور، لتجنب الجوع والعطش الشديد.

نصائح لتجنب العطش في رمضان

نصح بدران، لتجنب العطش في رمضان، بألا يحتوي السحور على المقليات أو المخللات أو البسطرمة أو التونة، لاحتوائها على نسبة عالية من الملح، بالإضافة إلى عدم تناول التوابل أو الوجبات السريعات الغربية، مثل الشاورما، لأنها غنية بالدهون والملح، ما يزيد من الإحساس بالعطش، مضيفا أن يجب تناول السوائل بوفره (الحد الأدنى للبالغين 8 أكواب ماء) يومياً، مع الحرص على شرب الألبان والعصائر الطبيعية.