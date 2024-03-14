تصل للقاهرة الكبرى.. موعد عودة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد تغيرات في الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس.

ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق يوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

عودة سقوط الأمطار

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد.

كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.