«فتاوى رمضان».. أمسية دينية لخريجي الأزهر في مطروح (صور)

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أمسية دينية لرواد مسجد «القرية الحمراء»، تحت عنوان «فتاوى رمضان ومصادر الفتوى»، ضمن أنشطة فرع المنظمة الخاصة بشهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، بحضور أعضاء المنظمة بمدينة الحمام، فضيلة الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وفضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، إمام مسجد «القرية الحمراء».

وأكد فضيلة الشيخ عاصم حماد، أهمية الفتوى بالنسبة للإنسان المسلم، بوصفها الطريق الأمثل للتعرف على الأحكام الشرعية التي تضبط حركته وعلاقاته مع الله والناس، مُبيناً أن هذا لا يعفي الإنسان من أن يبذل جهده في التعرف على هذه الأحكام عن طريق التعليم بأنواعه المختلفة إلى جانب نشاطه الذاتي في البحث والمطالعة، حيث يُمكن للمسلم الاستغناء بذلك عن كثير من الأسئلة التي تتكرر كل عام سواء في رمضان أو بعده.

كيفية التعامل مع الفتاوى؟

وتناول فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، كيفية التعامل مع الفتاوى التي تبدو مُتعارضة، وخاصة مع وجود هذا الكم الكبير من المعلومات المنتشرة على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل المختلفة، لافتا إلى أن الحل الأمثل هو تثبيت المرجعية الدينية وتوحيدها، وبالتالي فإن اتباع الفتوى الأسهل أو الأشد لا يعتبر طريقة علمية لرفع التعارض أو إزالته، منوهاً إلى فروع ومكاتب دار الإفتاء المنتشرة على مستوى المحافظة، وضرورة الالتزام بما يصدر عنها من فتاوى ودراسات، بوصفها هيئة استشارية مستقلة ذات منهج وسطي واضح ومميز، كما وأنها لا تُصدر إجاباتها إلا بعد بحث وتحرٍ.

أسئلة من المواطنين

وجرى خلال الأمسية الدينية طرح ومناقشة العديد من الأسئلة من الحضور وتقديم إجابات عليها من قبل المحاضرين.