«شيء رهيب».. علي جمعة يكشف مكان الجنة والنار (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العرش مثل السقف فوقنا، موضحا أن تحت هذا العرش توجد الجنة التي يعطيها الله للمؤمنين الطيبين الذين يفعلوا الخير، وتحته أيضا النار التي يهدد بها الله العصاة والمفسدين والظالمين، الذين قتلوا الناس والذين أخجروهم من ديارهم، واعتدوا على الأموال والأعراض.

علي جمعة يكشف موقع الجنة والنار

أضاف علي جمعة، خلال برنامجه «نور الدين» المعروض على القناة الأولى المصرية: «سبحان الله الجنة باتساعها تحت العرش، والنار بما فيها تحت العرش أيضا، إذا العرش هذا شيء رهيب، كبير جدا».