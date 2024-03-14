أمطار ورياح.. التقلبات الجوية تعود خلال الأسبوع الثاني من رمضان

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الثاني من رمضان بدءا من غدٍ الجمعة 15 أبريل، من المتوقع أن يشهد تقلبات جوية، بين رياح وشبورة مائية وأمطار.

ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة

وقالت الأرصاد في بيانها، إن هناك شبورة مائية تسود على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسود رياح على مناطق من القاهرة الكبرى خلال أوقات متفرقة.

وأضافت أيضًا أن يوم السبت من المتوقع أن يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والصحراء الغربية، وذلك خلال فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع، ستشكل الأمطار والرياح ظاهرة أساسية، على عدد من المناطق المختلفة، بدءا من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وحتى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وإليك درجات الحرارة غدا كما جاءت في بيان هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.