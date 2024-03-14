هل المكياج يفطر الصائم؟.. حالة واحدة يكون جائزا فيها

هل المكياج يفطر الصائم؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فيديو نشره عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هل المكياج يفطر الصائم

وأجاب مفتي الجمهورية على سؤال هل المكياج يفطر الصائم؟، وقال إنه في حال تم استعمال المكياج للتجميل الخفيف وإخفاء العيوب وما إلى ذلك، فلا حرج فيه، ويكون صيام المرأة حينها سليم، أما المكياج الصريح والألوان الفاتحة وغيره، فهذه هي الأمور المكروهة أثناء الصيام.

حكم المكياج في الصيام

وفي إطار الحديث عن هل المكياج يفطر الصائم، نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو آخر، توضح من خلاله أن استعمال المكياج الفاقع مكروه وقت الصيام ولابد أن تبتعد عنه المرأة قدر المستطاع حتى في أيام غير الصيام، ويأتي ذلك بهدف حمايتها من ضعاف النفوس، وليس للتضييق عليها.

كما لفتت دار الإفتاء المصرية في فتواها حول هل المكياج يفطر الصائم، أن المرأة إذا استعملته في منزلها وأمام محارمها فهذا الأمر أيضا لا حرج فيه، وفي هذه الحالة يمكنها أن تضع ما تشاء من المكياج والزينة.