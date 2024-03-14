القبض علي تاجري سلاح بتهمة غسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، الأنشطة التجارية، وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل بـ27 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.