موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
حسين إبراهيم
01:54 م | الخميس 14 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش
يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024 وعدد ساعات الصوم في خامس أيام الشهر الكريم، وذلك لتحديد توقيتات السحور والإمساك.
موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير خدمة معرفة موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
مواعيد الصلوات الخمس في شمال سيناء
ويحين موعد صلاة الفجر اليوم الجمعة في محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 4:25 مساء، وعن مواعيد الصلوات الخمس فقد جاءت كالتالي:
الفجر : 04:25 صباحا
الشروق : 05:54 صباحا
الظهر : 11:53 مساء
العصر : 03:17 مساء
المغرب : 05:52 مساء
العشاء : 07:10 مساء