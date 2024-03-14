يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024 وعدد ساعات الصوم في خامس أيام الشهر الكريم، وذلك لتحديد توقيتات السحور والإمساك.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير خدمة معرفة موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الجمعة 15-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصلوات الخمس في شمال سيناء

ويحين موعد صلاة الفجر اليوم الجمعة في محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 4:25 مساء، وعن مواعيد الصلوات الخمس فقد جاءت كالتالي:

الفجر : 04:25 صباحا

الشروق : 05:54 صباحا

الظهر : 11:53 مساء

العصر : 03:17 مساء

المغرب : 05:52 مساء

العشاء : 07:10 مساء